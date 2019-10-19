Основатель SpaceX Илон Маск пообщался по видеосвязи с участниками форума «Дело за малым» в Краснодаре

Запись его выступления опубликовало на YouTube издание «Юга.ру». Американского бизнесмена

пригласили поучаствовать в мероприятии, установив перед штаб квартирой основанной им компании билборд с надписью: «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR кодом, который вел на страницу форума. Отвечая на вопрос, как он узнал о приглашении, Маск сказал, что не мог такого не заметить. По мнению предпринимателя, в России очень хорошее образование, а также много талантов и много чего интересного из технологий.