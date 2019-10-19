Президент Владимир Путин подписал указ о создании «не имеющей аналогов» Военно-строительной компании

Ее руководство будет назначаться решением правительства, а деятельность должна носить некоммерческий характер и не быть направленной на извлечение прибыли. При этом она станет единственным претендентом на освоение 1 триллиона рублей из бюджета. Как рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов, компания сможет строить не только военные, но и социальные объекты, в том числе жилье. Она будет как создавать инфраструктуру для ядерных комплексов, так и разрабатывать типовые архитектурные проекты.