Президент Владимир Путин подписал указ о создании «не имеющей аналогов» Военно-строительной компании

Ее руководство будет назначаться решением правительства, а деятельность должна носить некоммерческий характер и не быть направленной на извлечение прибыли. При этом она станет единственным претендентом на освоение 1 триллиона рублей из бюджета. Как рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов, компания сможет строить не только военные, но и социальные объекты, в том числе жилье. Она будет как создавать инфраструктуру для ядерных комплексов, так и разрабатывать типовые архитектурные проекты.
2019-10-19T01:14:00+03:00
2019-10-19T01:14:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 19 октября 2019
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