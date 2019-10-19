Правительство предложило изменить законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ограничение доли владения в них иностранных инвесторов должно быть увеличено с 20% (что предусматривает нынешняя редакция) до 50% минус одна акция. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Кроме того, в документе должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать «оценочного влияния». В пресс-службе главы правительства Дмитрия Медведева на запрос агентства пока не ответили. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.