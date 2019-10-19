Более 60 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии

Большинство из них получили травмы в Барселоне, пишет газета «Паис». В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона. В разных городах прошли многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция возле управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По предварительным данным, задержаны не менее 17 человек. Вечером участники протеста начали жечь мусор и сооружать баррикады.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к длительным тюремным срокам. В ходе беспорядков пострадали несколько сотен человек.