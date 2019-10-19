Войска НАТО по некоторым данным отрабатывают сценарии использования ядерного оружия

Речь идет о европейских подразделениях альянса.

Военные разных стран собираются поупражняться в перемещении ядерного оружия из подземных хранилищ в ангары, а затем и в установке этого оборудования на истребители, — пишет немецкая телерадиокомпания «Дойче Велле» со ссылкой на агентство DPA. Это происходит в рамках учений Steadfast Noon. В переводе с английского – «Устойчивый полдень». На них военные НАТО отрабатывают передачу ядерного оружия тем странам альянса, у которых его нет, на случай большой войны.

Подобные тренировки происходили и раньше, но в этом году, по данным сайта Defence24 на эти учения впервые в истории приехали специалисты из Польши.

DPA пишет, что в этом году вероятность ядерной войны возросла. По оценке агентства, это результат выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который произошел минувшим летом. Тогда американские чиновники объяснили это тем, что Россия соглашение не соблюдает, и оставаться в нем бессмысленно. Москва, в свою очередь, эти обвинения полностью отрицает.

По данным DPA ядерные боеголовки Соединенных Штатов могут быть расположены в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландах.