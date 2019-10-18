Илон Маск все же принял участие в краснодарском бизнес-форуме по видеосвязи

Основатель компаний SpaceX и Tesla назвал себя больше инженером, чем предпринимателем и похвалил российское образование. Он отметил, что многие люди, работающие в его компании, являются уроженцами России.

Ранее Маска активно приглашали на форум, причем не только через твиттер. В городе Хортон рядом с офисом SpaceX появился билборд с надписью Kak tebe takoe, Elon Musk?. Этот текст, как правило сопровождает фотографии нелепых изобретений или новостей, связанных с наукой. На один из таких твитов, в котором автомобиль Жигули с переставленным в багажник двигателем ехал задом наперед, Маск в свое время ответил фразой на русском языке «хаха офигенно».