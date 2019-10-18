МВД проверит московский полк охраны, конвоировавший фигурнатов дела «Нового величия»

Накануне вечером в клетке в зале суда двое обвиняемых Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены в знак протеста из-за своего содержания под стражей. После госпитализации сообщается, что их жизни ничего не угрожает. Информированный источник в разговоре с РИА «Новости» рассказал, что ведомство намерено выяснить, как фигурантам дела удалось пронести запрещенные предметы в зал заседания.
2019-10-18T22:59:00+03:00
2019-10-18T23:03:02+03:00
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22:59, 18 октября 2019
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Хотите как в Каталонии? Лично я не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…