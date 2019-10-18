МВД проверит московский полк охраны, конвоировавший фигурнатов дела «Нового величия»

Накануне вечером в клетке в зале суда двое обвиняемых Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены в знак протеста из-за своего содержания под стражей. После госпитализации сообщается, что их жизни ничего не угрожает. Информированный источник в разговоре с РИА «Новости» рассказал, что ведомство намерено выяснить, как фигурантам дела удалось пронести запрещенные предметы в зал заседания.