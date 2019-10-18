В Мексике неудачное задержание сына известного наркобарона вылилось в перестрелку с полицией

Стражи порядка окружили один из домов в городе Кульякан, где оказался находящийся в розыске Овидио Гусман Лопес, который частично контролирует отцовский наркокартель. Однако доставить Гусмана-младшего в участок не удалось. Дом с полицейскими, в свою очередь, окружили вооруженные члены банды, которые открыли огонь, требуя освободить свои подельников. Перестрелка продолжалась несколько часов, после чего власти Мексики приказали полицейским оставить задержанных и покинуть район. Министерство безопасности таким образом попыталось избежать еще большего насилия в городе. По последним данным, жертвами перестрелки стали 9 человек, еще более 20 пострадали.