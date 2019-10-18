В Мексике неудачное задержание сына известного наркобарона вылилось в перестрелку с полицией

Стражи порядка окружили один из домов в городе Кульякан, где оказался находящийся в розыске Овидио Гусман Лопес, который частично контролирует отцовский наркокартель. Однако доставить Гусмана-младшего в участок не удалось. Дом с полицейскими, в свою очередь, окружили вооруженные члены банды, которые открыли огонь, требуя освободить свои подельников. Перестрелка продолжалась несколько часов, после чего власти Мексики приказали полицейским оставить задержанных и покинуть район. Министерство безопасности таким образом попыталось избежать еще большего насилия в городе. По последним данным, жертвами перестрелки стали 9 человек, еще более 20 пострадали.
2019-10-18T22:59:00+03:00
2019-10-18T23:02:24+03:00
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22:59, 18 октября 2019
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Хотите как в Каталонии? Лично я не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…