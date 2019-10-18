Турция, по словам Дональда Трампа, полностью прекратила проведение военной операции на северо-востоке Сирии

Об этом глава Белого дома сказал на фоне поступавшей информации о том, что боевые действия в регионе продолжаются. Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган, после телефонного разговора с американским лидером высказал надежду, что США продолжат сотрудничество в рамках создания буферной зоны. Однако ранее глава Пентагона заявлял, что Вашингтон в этом принимать участие не будет.

По итогам приостановленной военной операции «Источник мира», Сирия остается расколотой страной. Такое мнение высказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Супонина подчеркнула, что создание пояса безопасности не согласовано с центральным правительством и нарушает территориальную целостность страны.