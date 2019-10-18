Количество камер, фиксирующих нарушения на дорогах Росавтодора, до конца года увеличится вдвое

Об этом ТАСС рассказал зам.начальника управления федерального дорожного агентства Антон Козлов. Их общее количество приблизится к тысяче. Кроме того, агентству стало известно о нововведении в области передвижных камер. Предполагается, что операторы комплексов фото— и видеофиксации будут обязаны предупреждать водителей о наблюдении. Специальные информационные щиты должны будут устанавливаться в населенных пунктах за 50 метров до зоны контроля, а в ненаселенных пунктах – за 150 метров.
2019-10-18T22:30:00+03:00
2019-10-18T22:33:04+03:00
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22:30, 18 октября 2019
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