Количество камер, фиксирующих нарушения на дорогах Росавтодора, до конца года увеличится вдвое

Об этом ТАСС рассказал зам.начальника управления федерального дорожного агентства Антон Козлов. Их общее количество приблизится к тысяче. Кроме того, агентству стало известно о нововведении в области передвижных камер. Предполагается, что операторы комплексов фото— и видеофиксации будут обязаны предупреждать водителей о наблюдении. Специальные информационные щиты должны будут устанавливаться в населенных пунктах за 50 метров до зоны контроля, а в ненаселенных пунктах – за 150 метров.