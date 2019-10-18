Российский союз промышленников и предпринимателей исключил из правления владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова

Такое же решение было принято в отношении основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова – передает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания бюро правления РСПП. Оба бизнесмена являются фигурантами уголовных дел.

Совладельца «Суммы» и его брата обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей. Основателя «Нового потока» и экс-владельца Антипинского НПЗ арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.