ФАУ США: «Боинг» ввела в заблуждение авиавласти США насчет надежности электронной системы помощи пилотам 737 МАХ

Компания «Боинг» ввела в заблуждение авиавласти США насчет надежности электронной системы помощи пилотам 737 МАХ. К таким выводам, по данным Рейтер, пришло Федеральное авиационное управление, изучившее переписку сотрудников компании. Регулятор назвал содержание этих материалов настораживающим. На фоне этой новости котировки акций «Боинг» на нью-йоркской фондовой бирже рухнули почти на 4%.

Эксплуатация модели 737МАХ была приостановлена после двух катастроф – в Эфиопии и Индонезии. Авиапроизводитель признал, что в обоих случаях перед крушением на борту произошел сбой в работе системы улучшения маневренности.