ЕС не будет начинать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз

Против этого на саммите в Брюсселе высказались Франция, Дания и Нидерланды. Париж, в частности настаивает, что балканские страны по-прежнему не ведут необходимую борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Лидеры ряда европейских стран высказали сожаление в связи с этим решением. Сторонники начала переговоров напоминают, что, к примеру, Северной Македонии пришлось пойти на непопулярные среди граждан меры, для того чтобы удовлетворить требования ЕС. В частности, речь идет о смене названия страны.