Крупнейший производитель электронных сигарет Juul прекратит продажу картриджей с фруктовым вкусом

Это происходит на фоне давления со стороны американских регуляторов, обеспокоенных последствиями для здоровья от их курения. Медицинские эксперты в США связывают сотни случаев неизвестного заболевания именно с курением электронных сигарет. От болезни, по некоторым данным, умерли уже по меньшей мере 30 человек. Американские чиновники не называли Juul виновными в этом, однако внимание регуляторов в компании возросло.