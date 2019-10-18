Крупнейший производитель электронных сигарет Juul прекратит продажу картриджей с фруктовым вкусом

Это происходит на фоне давления со стороны американских регуляторов, обеспокоенных последствиями для здоровья от их курения. Медицинские эксперты в США связывают сотни случаев неизвестного заболевания именно с курением электронных сигарет. От болезни, по некоторым данным, умерли уже по меньшей мере 30 человек. Американские чиновники не называли Juul виновными в этом, однако внимание регуляторов в компании возросло.
2019-10-18T22:00:00+03:00
2019-10-18T22:04:55+03:00
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22:00, 18 октября 2019
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Хотите как в Каталонии? Лично я не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…