СМИ: Войска НАТО отрабатывают на учениях сценарии использования ядерного оружия

Войска НАТО отрабатывают на учениях сценарии использования ядерного оружия. По крайней мере, об этом сообщает немецкая телерадиокомпания «Дойче велле».



В рамках учений под названием Steadfast noon в Италии участники отработали установку ядерного оружия на истребители-бомбардировщики, и предварительное перемещение такого оборудования из подземных хранилищ до ангаров. При этом, немецкие журналисты подчеркивают, что сами вылеты боевой техники проходят без бомб.

Помимо германских и итальянских военных в учениях участвуют и специалисты из Польши, — пишет сайт Defence24. Это происходит впервые в истории. Издание отмечает, что при этом, Варшава всё равно не может использовать ядерные боеголовки, поскольку по договору с Россией не входит в соглашение стран НАТО об обмене такими бомбами со странами альянса.

Немецкое агентство DPA пишет, что угроза ядерной войны выросла из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности этим летом. Американские чиновники утверждали, что соблюдать условия соглашения бессмысленно, поскольку Россия всё равно разрабатывает новое ядерное вооружение. Москва эти обвинения отрицает.



По данным DPA ядерные боеголовки Соединенных Штатов могут быть расположены в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландах.