Двух руководителей московского отдела полиции «Дорогомилово» отправили под арест по делу о взятке в 3,5 млн рублей

Двух руководителей московского отдела полиции «Дорогомилово» отправили под арест по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, один из офицеров, Дмитрий Смирнов, узнал о проверке в отношении адвоката Сергея Зуева и убедил его передать 7 миллионов рублей за прекращение следственный действий.

Каждого третьего начальника отдела можно привлечь таким же образом, — сказал «Эху Москвы» член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Подозреваемые свою вину не признают. Адвокат одного из офицеров, Сергей Булаев, отметил, что потерпевший раньше и сам служил в полиции и якобы был осужден за превышение полномочий и мошенничество.