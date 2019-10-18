Пассажир авиарейса Париж – Марракеш попытался открыть аварийный люк самолета

Из-за этого борт совершил экстренную посадку вскоре после вылета, — пишет газета «Паризьен». Как сообщается, сам мужчина, попытавшийся открыть люк, был немедленно нейтрализован экипажем и позже передан полиции. Мотивы его действий пока неизвестны. Перевозчик «Трансавиа» намерен подать иск против пассажира, из-за действий которого был прерван коммерческий рейс.