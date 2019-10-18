Пассажир авиарейса Париж – Марракеш попытался открыть аварийный люк самолета

Из-за этого борт совершил экстренную посадку вскоре после вылета, — пишет газета «Паризьен». Как сообщается, сам мужчина, попытавшийся открыть люк, был немедленно нейтрализован экипажем и позже передан полиции. Мотивы его действий пока неизвестны. Перевозчик «Трансавиа» намерен подать иск против пассажира, из-за действий которого был прерван коммерческий рейс.
2019-10-18T21:30:00+03:00
2019-10-18T21:31:02+03:00
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21:30, 18 октября 2019
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Хотите как в Каталонии? Лично я не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…