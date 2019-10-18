Немецкие военные, по некоторым данным, участвуют в секретных учениях НАТО со сценарием атомной войны

По данным источников информагентства ДПА, маневры под названием «Непоколебимый полдень» начались на этой неделе. Во время тренировки, помимо прочего, отрабатывается использование самолетов, способных нести ядерное оружие. Бундесвер задействовал в них свои истребители. На той же базе, по неофициальным данным, до сих пор хранятся два десятка американских ядерных боеголовок. Они остаются там в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.