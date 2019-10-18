Дональд Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита АТЭС в ноябре

На этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что участники переговоров работают над согласованием текста первого этапа соглашения. Очередной раунд состоялся в Вашингтоне на прошлой неделе. По его итогам Белый дом отложил повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти в середине этого месяца.

Согласно опубликованным данным Государственного статистического бюро КНР, китайская экономика на фоне торговой войны рекордно замедлилась.