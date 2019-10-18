Суд арестовал еще одного высокопоставленного полицейского из ОВД «Дорогомилово» по делу о мошенничестве

Сергей Устинов отправлен под стражу на 2 месяца, — передает Интерфакс. На такой же срок был арестован его начальник Дмитрий Смирнов. Оба они – фигуранты дела о получении взятки. По версии следствия, они вымогали у адвоката Сергея Зуева порядка 7-ми миллионов рублей за прекращение проверки со стороны СК, однако соответствующими полномочиями не обладали. Сами полицейские вину не признают.
2019-10-18T21:02:00+03:00
2019-10-18T21:03:31+03:00
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21:02, 18 октября 2019
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Хотите как в Каталонии? Лично я не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…