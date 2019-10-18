В Барселоне полиция отгоняет протестующих от здания полицейского управления

Как передает ТАСС, напряженная обстановка сохраняется в радиусе нескольких кварталов от места столкновения. Там слышны взрывы петард, виден дым и пахнет гарью. В километре расположено здание суда Барселоны. Его огородили двойным забором.

Беспорядки начались параллельно с центральной манифестацией, на которую, по некоторым подсчетам, пришло более полумиллиона человек. Этот марш прошел без инцидентов. Уличные волнения в регионе были спровоцированы приговорами бывшим руководителям Каталонии, причастным к проведению референдума о независимости. Экс-чиновники получили реальные сроки вплоть до 13-ти лет лишения свободы.