В Калининграде концертная площадка расторгла договор с Little Big, ссылаясь на закон о защите детей

В Калининграде концертная площадка расторгла договор с музыкальной группой Little Big, ссылаясь на закон о защите детей. Как пишет новостной портал Калининграда «Клопс» с ссылкой на представителя владельцев развлекательного комплекса, в частном разговоре было упомянуто о звонке сверху с рекомендацией концерт не проводить. Директор лейбла Little Big Family Денис Глазин в разговоре с «МБХ Медиа» высказал мнение, что концерт все равно состоится, так как с точки зрения закона у группы все в порядке.

Ранее на сайте Change.org создали петицию с требованием отменить концерт в Калининграде. Ее подписали менее двухсот человек.