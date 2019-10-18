МИД РФ предложил Эквадору обратиться к Москве в случае озабоченности присутствием российского следа в беспорядках

Российский МИД предложил Эквадору обратиться к Москве в случае озабоченности присутствием российского следа в беспорядках. На днях министр внутренних дел латиноамериканской страны Мария Паула Ромо обвинила российский телеканал в искаженном освещении недавних уличных волнений. По ее словам, информационная атака разжигала настроения манифестантов.

Протесты в Эквадоре начались после того, как президент отменил государственные субсидии на топливо, что привело к резкому росту цен. Уличные волнения удалось прекратить только после того, как Ленин Морено отменил свой указ.