Более полумиллиона человек принимают участие в манифестации в центре Барселоны

Такие данные приводит местная полиция в Твиттере. Участники акции прибыли в каталонскую столицу со всего региона. Они организовали несколько «Маршей за свободу» и со среды стекались сюда из разных городов. Как передает корреспондент ТАСС, демонстрация пока проходит без серьезных инцидентов, однако в нескольких километрах на другой акции полиция уже применила силу к протестующим.

Митинги в Каталонии не прекращаются с начала недели. Они были вызваны приговорами в отношении бывшего руководства региона. Экс-чиновники, которые провели два года назад референдум о независимости, получили реальные сроки.