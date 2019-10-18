Суд в Лондоне приговорил к условному сроку внука первого президента Казахстана

Айсултана Назарбаева признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, ударил и укусил полицейского. Он также должен пройти лечение от наркотической зависимости, выплатить штраф и возместить ущерб, а кроме того, отбыть 140 часов общественных работ. Как утверждала сторона обвинения, в полицию поступил звонок от представителя казахстанских властей, который пытался вступить в переговоры, чтобы «не позорить семью Назарбаевых».
2019-10-18T19:30:00+03:00
2019-10-18T19:32:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521877-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 18 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хотите как в Каталонии? Лично я — нет, не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских — тоже не хочу. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…