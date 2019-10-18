Суд в Лондоне приговорил к условному сроку внука первого президента Казахстана

Айсултана Назарбаева признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, ударил и укусил полицейского. Он также должен пройти лечение от наркотической зависимости, выплатить штраф и возместить ущерб, а кроме того, отбыть 140 часов общественных работ. Как утверждала сторона обвинения, в полицию поступил звонок от представителя казахстанских властей, который пытался вступить в переговоры, чтобы «не позорить семью Назарбаевых».