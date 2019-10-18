Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты правительство оценило в 150 миллиардов рублей в год

Такие данные Блумбербг привел замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. «Трубы лопаются, сваи рушатся», — приводит его слова агентство. Вечная мерзлота занимает более половины территории России. Там, напоминает Bloomberg, находится около 15% запасов российской нефти и 80% газа.
2019-10-18T19:30:00+03:00
2019-10-18T19:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 18 октября 2019
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Хотите как в Каталонии? Лично я — нет, не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских — тоже не хочу. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…