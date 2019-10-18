Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты правительство оценило в 150 миллиардов рублей в год

Такие данные Блумбербг привел замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. «Трубы лопаются, сваи рушатся», — приводит его слова агентство. Вечная мерзлота занимает более половины территории России. Там, напоминает Bloomberg, находится около 15% запасов российской нефти и 80% газа.