Власти Алтая пожаловались на «Роскосмос», который не вывозит упавшие в регионе фрагменты ракет

Об этом местному изданию «Тайга.Инфо» рассказали в министерстве экологии и туризма республики. С начала года на космодроме Байконур было совершено 11 запусков и отработанные части ракет-носителей падали на территории Алтая. Договор о вывозе обломков местные власти и «Роскосмос» заключили почти двадцать лет назад. Теперь глава республики предлагает внести изменения в соглашение.
2019-10-18T19:04:00+03:00
2019-10-18T19:05:26+03:00
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19:04, 18 октября 2019
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