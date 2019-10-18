Власти Алтая пожаловались на «Роскосмос», который не вывозит упавшие в регионе фрагменты ракет

Об этом местному изданию «Тайга.Инфо» рассказали в министерстве экологии и туризма республики. С начала года на космодроме Байконур было совершено 11 запусков и отработанные части ракет-носителей падали на территории Алтая. Договор о вывозе обломков местные власти и «Роскосмос» заключили почти двадцать лет назад. Теперь глава республики предлагает внести изменения в соглашение.