В Барселоне проходит центральная манифестация сторонников независимости Каталонии

Акции протеста уже несколько дней не прекращаются в разных городах региона. Однако сегодня манифестанты впервые собираются в одном месте. По подсчетам корреспондента ТАСС с места событий в центре города уже сотни тысяч демонстрантов. Они призывают Мадрид изменить свою жесткую политику в отношении Каталонии.

Митинги начались после того, как власти Испании приговорили бывших руководителей Каталонии к реальным тюремным срокам из-за прошедшего два года назад референдума о независимости региона. Экс-глава Женералитета Карлес Пучдемон избежал наказания, так как скрывается в Бельгии. Мадрид выдал новый ордер на его арест.