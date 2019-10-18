Фигуранта дела «Нового величия» Костыленкова, который вскрыл вены в суде, перевели из больницы в СИЗО N3

Фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, который накануне вскрыл вены в суде, перевели из больницы в СИЗО N3 в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Светлана Сидоркина.

«Он в СИЗО N3, его уже перевели из больницы», — сказала она.

С.Сидоркина добавила, что не располагает информацией о самочувствии Костыленкова, поскольку сегодня ей не удалось с ним встретиться.

Осуждать фигурантов дела Нового величия за попытку самоубийства в зале суда трудно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Николай Сванидзе. Сванидзе подчеркнул, что надеяться на благополучный исход дела бессмысленно, пока суд выносит несправедливые решения.