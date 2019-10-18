ФБР отрицает связь с американцем, который сотрудничал со спецслужбой и был убит в Донбассе

Об обстоятельствах смерти пишет газета Wall Street Journal.

Американец Билл Рейли был внештатным сотрудником детройтского ФБР в отделе по борьбе с терроризмом. Сразу после теракта 11 сентября еще подростком он увлекся исламом, учил арабский и русский языки, а в 2010 году, попав в поле зрения спецслужб, согласился на них работать.

Рейли внедрялся в чаты моджахедов, изучал переписку террористов и переводил их сайты. Эффективность американца возросла после «арабской весны». Мужчина помогал в делах о вербовке в ряды исламистов, расследовании теракта на бостонском марафоне и консультировал по войне в Сирии.

Зимой 2015 Рейли объявил родителям о поездке в Россию, поездку он обсудил с куратором из ФБР. В мае того же года прилетел в Москву, добрался до Ростова, где была база добровольцев, хотел примкнуть к сепаратистам, в июне незаконно пересек границу и перестал выходить на связь. По некоторым данным, попал в руки ФСБ.

Американские власти отказывались помогать родителям Рейли в поисках, как только узнавали, он мог быть связан с ФБР. Они обратились к российским следователям и частному детективу. Гибель американца подтвердили лишь год назад.

Его тело с ножевыми ранениями обнаружили в водохранилище Донецкой области.

ФБР уверяет, что никогда не направляло Рейли в Россию для выполнения заданий.

Один из сепаратистов, который общался с Рейли во время его приезда в Россию, считает, что американца разоблачили как шпиона и отправили домой. При этом он жив и просто сменил личность, сообщает «Медуза» со ссылкой на социальные сети члена так называемой «Новороссии» Михаила Полынкова.