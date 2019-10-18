В Китае отложили показ фильма «Однажды… в Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли

Премьера была намечена на 25 октября, однако оказалась под угрозой срыва. Дочь известного актера обратилась в Национальную администрацию радио и телевидения страны. Она пожаловалась на сцену, в которой изображен отец, — сообщает The Hollywood Reporter. По словам источников, фильм будет выпущен в прокат, если режиссер Квентин Тарантино внесет изменения в киноленту.
2019-10-18T18:31:00+03:00
2019-10-18T18:32:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2521861-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 18 октября 2019
Загрузка комментариев...