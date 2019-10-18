В Китае отложили показ фильма «Однажды… в Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли

Премьера была намечена на 25 октября, однако оказалась под угрозой срыва. Дочь известного актера обратилась в Национальную администрацию радио и телевидения страны. Она пожаловалась на сцену, в которой изображен отец, — сообщает The Hollywood Reporter. По словам источников, фильм будет выпущен в прокат, если режиссер Квентин Тарантино внесет изменения в киноленту.