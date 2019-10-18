Полиция применила силу к протестующим в  Барселоне

Как пишет газета «Периодико», это произошло, когда около тысячи человек пытались прорваться к терминалу в порту города и заблокировать его.

Сегодня в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Акции протеста начались еще несколько дней назад, когда бывшие руководители региона, выступавшие за его автономность, были приговорены к реальным срокам. Как сообщается, в результате столкновений уже пострадали свыше 500 человек. Задержаны более 100. Глава правительства Каталонии Ким Торра выступил за проведение нового референдума о независимости от Испании и осудил беспорядки и насилие.