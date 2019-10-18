Следствие просит арестовать двух руководителей полиции района Дорогомилово, задержанных по подозрению в коррупции, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда. Как пояснил информационному агентству адвокат Сергей Зуев, фигуранты вымогали у него порядка 7-ми миллионов рублей за прекращение проверки со стороны СК. Их подозревают в попытке мошенничества.

Ранее в МВД уточняли, что двое высокопоставленных полицейских были задержаны по подозрению в получении незаконного вознаграждения в размере 3,5 миллионов рублей.