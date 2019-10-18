В Москве у полутора десятка станций метро проходят пикеты в защиту политзаключенных

Акцию организует Ассоциация независимых муниципальных депутатов. Их цель – сказать «нет» полицейскому произволу. Пикеты проходят у самых загруженных станций за пределами Кольцевой линии. В них участвуют, в том числе, депутаты Мосгордумы, писатели, актеры и журналисты. Акции начались в 17 часов и продлятся до 20:00.