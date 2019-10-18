На первой полосе газеты «Спорт-Экспресс» портрет главного тренера Спартака Тедеско был разукрашен клоунским гримом

Газета «Спорт-Экспресс» попала в скандальную ситуацию. На первой полосе портрет нового главного тренера футбольного Спартака Доменико Тедеско был разукрашен клоунским гримом. Его интервью было озаглавлено «Джокер».

Реакция фанатов не заставила себя ждать. Соцсети взорвались лестными в кавычках эпитетами в адрес газеты и меры социальной ответственности работающих там журналистов. Сравнение тренера их любимой команды с убийцей и маньяком или же с клоуном их совершенно не устроило. Они ждут реакции от руководства клуба, и предпочтения варьируются от отзыва аккредитаций до подачи в суд. Объясняться пришлось и главному редактору Михаилу Симонову, который сказал, что это была его идея. Он добавил, что персонаж голливудского блокбастера круче его антагониста Бэтмена и сам Симонов был бы польщен если бы ему подарили потрет в образе Джокера или же сравнили с ним. Джокер – Клоун-принц преступного мира – закончил Симонов. Доменико Тедеско отреагировал в своей манере, на которую уже обратили внимание – перевел все в шутку. Он сказал, что джокер – самая важная карта в колоде и поэтому воспринимает сравнение как комплимент. По сути, он нашел единственную комплиментарную трактовку сомниетльного образа. Находчивость потребуется ему в самое ближайшее время.

Завтра, в субботу Спартак сыграет свой первый матч под руководством Тедеско. Спартак в Москве принимает казанский Рубин.