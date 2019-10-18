Могила петербургского композитора Олега Каравайчука уже несколько лет накрыта досками и брезентом

Памятника до сих пор нет.

У Олега Каравайчука не нашлось родственников, поэтому Фонд композитора инициировал установку надгробия и подготовил его проект. Со дня смерти композитора прошло почти четыре года, но до сих пор не решены бюрократические вопросы, связанные с надгробием. «Осенью 2019 года планируется завершение работ и установка надгробия», — так «Эху Москвы» сказали в Фонде. Отметим, Смольный может ставить надгробные памятники выдающимся людям за счет бюджета, если эти люди — почетные граждане города. Такого звания у Каравайчука не было. В комитете по культуре «Эху» сказали, что Фонд композитора перестал обращаться к ним за помощью, хотя чиновники готовы к сотрудничеству. Есть и другие способы поставить памятник за счет бюджета. В тоже время в Фонде утверждают, что это Смольный не проявляет инициативы. Пока стороны выясняют, кто прав, могила композитора в Комарово накрыта брезентом, а сверху лежит портрет Каравайчука без имени.

Напомним, Олег Каравайчук — автор музыки к таким фильмам как, например, «Два капитана» и «Долгие проводы».