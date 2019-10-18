В Мексике боевики картеля устроили масштабную перестрелку с полицией после задержания сына наркобарона Хоакина Гусмана

В результате силовикам пришлось отпустить подозреваемого.

Перестрелка, переросшая в серьезное столкновение, началась, когда части Национальной гвардии Мексики патрулировали город Кулиакан. По бойцам открыли огонь из одного из домов. Ворвавшись внутрь, силовики обнаружили там Овидио Гусмана Лопеса – сына знаменитого наркобарона по прозвищу Эль Чапо (Коротышка). Полицейским удалось схватить его, но выбраться из здания они так и не смогли – к дому быстро стянулись дополнительные силы наркокартеля «Синалоа», превосходившие числом стражей порядка. На фото с места событий видно, что в распоряжении гангстеров были установленные на пикапах крупнокалиберные пулеметы. В результате перестрелки загорелись несколько стоявших на улице машин. Многие местные жители бежали в панике, другие заперлись в своих домах, пишет CNN.

В итоге Гусмана пришлось отпустить, рассказал министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо. Перевод Евроньюз.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор поддержал решение об освобождении Гусмана. Он подчеркнул, что оно было принято ради сохранения безопасности людей.

Между тем, во время столкновения из городской тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных. В Кулиакан были введены части мексиканской армии. Власти призывают жителей города оставаться в своих домах.

Овидио Гусман считается одним из ключевых фигур в наркокартеле «Синалоа». Его отец был арестован в 2016 году и сейчас отбывает пожизненное заключение в США.