Сирийские курды обвинили Турцию в  нарушении перемирия и возобновлении военную операцию в Сирии

Официальная Анкара это отрицает.

О том, что Турция, вопреки договорённостям с участием США, возобновила атаки на позиции курдов на севере Сирии, сообщили сразу несколько СМИ. Среди них государственное сирийское агентство. В его публикациях говорится про артиллерийские удары по деревням в районе города Рас-эль-Айн. Телеканал Al Arabiya, согласно переводу агентства ТАСС, передаёт о том, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой.

Подтверждения об очередных атаках на северо-востоке Сирии опубликовало и агентство Reuters, согласно его данным, над некоторыми кварталами города стоял дым от обстрелов.

О том же сообщает американский канал NBC, его репортёры утверждают, что слышали взрывы, выстрелы орудий, но пока непонятно, кто же несёт ответственность за происходящее. Журналисты, цитируют твиттер официального представителя курдских повстанцев, где говорится, что речь идёт про Турцию, которая нарушила перемирие и продолжила атаки с помощью самолётов, артиллерии, а также беспилотников. В результате, по их данным, снаряды попали в гражданские кварталы, в том числе, обстрел вёлся по одному из госпиталей. Между тем, официально в репортаже говорится, что телеканал NBC не смог провести верификацию — кто же именно стоит за этими атаками.

Тем временем, турецкие издания сообщают официальную версию Анкары, согласно которой, их войска не причастны к обстрелам. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал обвинения в свой адрес дезинформацией и добавил, что Турция соблюдает режим перемирия и её войска находятся на позициях, согласно предыдущим договорённостям.

Речь идёт, как напоминает уже CNN, о соглашении между США и Турцией, в рамках которых Анкара пообещала приостановить свою военную операцию на 5 суток, чтобы курдские отряды смогли покинуть свои позиции и уйти вглубь сирийской территории.

Турция начала свою военную операцию в Сирии на минувшей неделе. Официально Анкара объяснила её стремлением уничтожить отряды запрещённой в Турции группы «Рабочая партия Курдистана».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии. Анкара выполняет договоренности с США, — подчеркнул турецкий лидер. Он подтвердил, что 22 октября в Сочи состоится встреча с президентом России. Эрдоган назвал эти переговоры очередным этапом реализации шагов по Сирии.