«Снежный картель» в Петербурге был. Антимонопольная служба подтвердила сговор дорожных предприятий

Их деятельность координировал Смольный.

Дорожные предприятия и комитет по благоустройству нарушили закон о конкуренции. Таков главный вывод расследования. Его УФАС провело после публикаций в СМИ и жалоб горожан в начале этого года на то, что власти не способны справится с последствиями снегопадов. Под расследование попали как частные, так и городские компании. В своем заключении антимонопольное ведомство подчеркнуло, что предприятия имитировали конкурентную борьбу на аукционах и разделили между собой территорию города. Максимальная цена контрактов снижалась не более чем на один процент, а заявки на участие в аукционах готовили одни и те же люди. Об этом говорят одинаковые ошибки и опечатки в заявках. Виновными в нарушениях признали не только компании, которые входили в картель, но и комитет по благоустройству. Чиновники, по мнению антимонопольщиков, допустили то, что привело к разделу рынка и к тому, что туда не смогли прийти конкуренты. Смольному предписали устранить нарушения. Фигурантов дела оштрафуют. Суммы могут быть многомиллионные. Кроме того, ведомство направит дело в Управление экономической безопасности МВД. Дорожные компании с решением УФАС не согласились и собираются оспорить его в суде.

Добавим, что на фоне этих новостей на прошлой неделе ушел в отставку руководитель Комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский. Он возглавлял его на протяжении пяти лет.