В Москве при получении взятки задержаны два высокопоставленных полицейских из районного отдела Дорогомилово

Главное управление МВД по Москве ведет проверку, — рассказал представитель министерства Дмитрий Струков.

Имена задержанных не называются. Следствие намерено добиваться их ареста.

Каждого третьего начальника отдела полиции можно привлечь к ответственности таким же образом, – считает член думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Александр Хинштейн.

Источник ТАСС утверждает, что после задержания полицейских проводились обыски в ОВД по Западному округу. СК уже проводил проверку в отношении сотрудников этого ОВД в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Своих должностей лишились начальник УВД Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин.