Пикеты в поддержку фигурантов т.н. «московского дела» проходят неподалёку сразу от нескольких станций метро Москвы

Пикеты в поддержку фигурантов так называемого ‘московского дела’ проходят сейчас неподалёку сразу от нескольких станций московского метро. На этот раз их решили провести вне Садового кольца.

К месту у дороги, где люди по одному выходят с плакатом ‘хватит сажать невиновных’ уже выстроилась небольшая очередь. В ней около десяти человек. Уже поучаствовавшие в акции сказали корреспонденту «Эха Москвы», что сильно обеспокоены преследованием участников летних митингов. Один из них музыкант Кирилл Медведев, отметил, что эти люди просто хотели добиться выдвижения своих кандидатов в Мосгордуму, а против них завели политические репрессии.

Сейчас у пикетирующих нет проблем с полицейскими. Они выходят по одному, стоят несколько минут и сменяются. Но в начале ещё к первому участнику акции подошёл не назвавшийся человек в гражданском и попросил отойти от метро. По его словам, в противном случае участников акции задержат. Когда корреспондент «Эха Москвы» поинтересовался почему мужчина даёт указания участникам акции, они назвался просто неравнодушным гражданином. Тем не менее, в беседе с одним из пикетирующих он представился сотрудником уголовного розыска и показал некий документ, который активист не смог распознать.

Сейчас напротив участников пикета стоят трое полицейских и сотрудник метрополитена, но к активистам они не подходят

Такие же пикеты сейчас проходят к метро ВДНХ, Выхино, Петровско-Разумовской и многих других.