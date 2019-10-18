В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка, к которой присоединились десятки тысяч человек

Как сообщает газета El Pais, протестующие фактически заблокировали Барселону. Они перекрыли основные подъездные дороги. До конца дня закрыта главная городская достопримечательность Саграда Фамилия. Участники забастовки протестуют против решения Верховного суда Испании, который приговорил к длительным тюремным срокам организаторов референдума о независимости Каталонии.

Протесты сопровождаются насилием с обеих сторон, — рассказал в эфире «Эха Москвы» житель Барселоны, автор телеграм-канала «Каталонский кризис» Сергей Замуруев. Замуруев также предположил, что испанской полиции просто не хватает сил для массовых задержаний.

Правительство Испании настроено на мирное решение вопроса, — заявил премьер-министр Педро Санчес.

Насилие в Барселоне осудил и глава правительства Каталонии Ким Торра. При этом он предложил провести еще один референдум о самоопределении региона до 2021-го года.

Тем временем, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, сегодня предстал перед судьей в Брюсселе. В понедельник Верховный суд Испании возобновил европейский ордер на арест политика. Судебные слушания об экстрадиции Пучдемона начнутся 29 октября. Суд не стал заключать Пучдемона под стражу и отпустил без залога.

Стремление Испании сохранить статус Каталонии неизменно обречено на провал, — считает экономист Владислав Иноземцев.

Из-за протестов в Каталонии перенесен матч «Барселона»-"Реал" испанского чемпионата. Игра должна была состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу». Команды должны определиться с новой датой в ближайшие два дня.