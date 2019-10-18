В Москве 80 детей эвакуированы из-за пожара в социально-реабилитационном центре

UPD 18:158: Пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы локализован.

Более 80 детей эвакуированы из социально реабилитационного центра для несовершеннолетних на северо-востоке Москвы из-за пожара. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах. «Пожар возник в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 4, строение 4. Эвакуированы более 80 детей», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, площадь горения составляет 15 квадратных метров.

Пожарные сбили открытое горение Пожару присвоен повышенный — второй — уровень сложности по пятибалльной шкале. Сохраняется плотное задымление.