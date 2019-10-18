«Нафтогаз» планирует направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Новые требования исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко анонсировал в ответ на слова главы «Газпрома» о том, что для продления контракта на транзит газа необходимо отказаться от судебных споров.

Кроме этого, глава «Газпрома» сообщал, что Россия может поставлять на Украину газ по цене на 20% ниже той, по которой Киев получает его реверсными поставками из Европы. С этим Юрий Витренко согласился, но уточнил, что для достижения такой цены нужен не новый контракт, а отказ «Газпрома» от злоупотреблений на рынке.

По его словам, сейчас Газпром фактически блокирует экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский союз, а также отказывает «европейским компаниям в переносе точек передачи газа на границу Украина — Россия»