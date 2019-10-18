Глава «Газпрома» Миллер рассказал об условиях транзита российского газа через территорию Украины

Как сообщил Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, Украину и ЕС уведомили о необходимости урегулировать все судебные споры с «Нафтогазом» для заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — уточнил глава Газпрома.

Миллер также призвал Украину определиться, будет ли она покупать газ у России и в каких объемах.

По словам Миллера, если до конца 2019 года украинские власти задачу по выполнению положений Третьего энергетического пакета не решат, единственной возможностью для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину станет продление существующего контракта. Он истекает 31го декабря 2019го года. Ранее глава «Нафтогаза» называл продление этого контракта бессмысленным. Предполагалось, что Украина проведет реформу «Нафтогаза», создаст независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, и тогда новый контракт будет заключен в соответствии с европейским законодательством.

Напомним, что в 2017-2018 годах в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал это решение, новые слушания назначены на октябрь текущего года.