Samsung признала, что смартфон Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

Компания пообещала выпустить программное обеспечение, которое устранит эту уязвимость. Как отмечает Би-би-си, о проблеме стало известно благодаря британке, которая рассказала, что муж сумел разблокировать ее телефон своим отпечатком пальца. На этом фоне южнокорейский банк КаКао попросил клиентов отключить опцию распознавания отпечатков пальцев для доступа к личным счетам до тех пор, пока уязвимость не будет устранена.