Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

Завод продолжит работать в прежнем режиме в связи с выполнением госзаказа на школьные автобусы и машины скорой помощи. Об этом ТАСС рассказал представитель компании.

В августе работников предупредили, что из-за падения рынка и влияния санкций на деятельность группы, возможен переход на сокращенную неделю с октября этого года до апреля следующего. «ГАЗ» оказалась в числе 15 компаний, в отношении которых прошлой весной Минфин США ввел ограничительные меры. Они, в частности, могли привести к проблемам с поставками импортных комплектующих ля двигателей, которые устанавливаются на «Газели».