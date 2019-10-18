Коллегия по жалобам на СМИ назвала необъективным интервью Associated Press с главой ЦИК Эллой Памфиловой

Речь идет о материале, вышедшем в конце лета о выборах в Мосгордуму. Руководитель Центризбиркома просила журналистов не цитировать статью информационного агентства, так как суть сказанного, по ее словам, была передана не верно.

Коллегия сочла, что в публикации действительно использовались слова Памфиловой, но общий смысл разошелся с тем, что она в них вкладывала. В частности, в качестве события якобы была представлена политическая позиция главы ЦИК, которую она не заявляла, а действия избиркома были изначально включены в отрицательно оцениваемый контекст.