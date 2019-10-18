Президент Турции назвал ложью информацию о продолжении боев в Сирии

По словам Реджепа Эрдогана, Анкара внимательно следит за реализацией договоренностей с США о приостановке военной операции «Источник мира», — сообщает агентство «Анадолу». Ранее сегодня Associated Press утверждало, что журналисты стали свидетелями боевых действий в одном из городов.

Вторжение турецких войск на северо-восток Сирии началось на прошлой неделе. Своей целью Анкара назвала создание зоны безопасности у границы – эта территория занята курдскими формированиями. Действия Турции осудило мировое сообщество, США ввели санкции.