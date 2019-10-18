В Брянске начальника отдела полиции обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

В Брянске начальника отдела полиции по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полицейский обещал прекратить уголовное преследование за взятку в 5 миллионов рублей.

Сегодня же стало известно о задержании в Москве двух высокопоставленных полицейских из районного отдела Дорогомилово. Их также подозревают в коррупционных преступлениях, началась служебная проверка.

Выявить коррупцию в структурах МВД крайне сложно, — сказал «Эху Москвы» руководитель центра «Трансперенси Интернешнл Россия» Антон Поминов. Поминов обратил внимание на то, что имен задержанных сотрудников УВД Дорогомилово МВД не называет.